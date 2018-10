Romina Carrisi, la confessione: “Assumevo droghe perché non mi piacevo, ma ora volto pagina”

Romina Carrisi pubblica su Instagram un post in cui racconta di non aver mai apprezzato il suo fisico. Dopo la confessione dell’assunzione di droghe la figlia di Al Bano vuole cambiare

Trent’uno anni, figlia della coppia più seguita e amata del panorama musicale italiano, Romina Carrisi, oltre ad arrivare da una famiglia di artisti è, in primo luogo, una ragazza come tante altre. Una ragazza con insicurezze, dubbi, pensieri. Oggi lo ha rivelato al mondo intero, o almeno a quello del web, che lei, Romina Carrisi, è come ogni altra ragazza che nella vita si imbatte nell’insicurezza, ma che poi da quell’insicurezza trova la forza di riemergere. “Ogni giorno mi guardo allo specchio e trovo qualcosa che non mi piace del mio corpo”. Ha scritto su un lungo post di Instagram. “Un giorno le cosce, il giorno dopo il viso troppo tondo, l’altro ancora, la pancia. Non mi lascio in pace. La voce dentro di me non mi tratta come vorrei e sono anni che lavoro sulla stima personale, cercando di cambiare la mia voce interiore. La devo sempre correggere, ma siamo puntualmente al punto di partenza”.

“TUTTO INIZIO’ DOPO L’ISOLA DEI FAMOSI”

Romina Carrisi racconta in quelle parole di sentirsi inadeguata nel suo aspetto fisico, vuoi per pensieri a cui ogni donna si imbatte, vuoi per i troppi canoni estetici imposti dalla società e ribaditi giorno dopo giorno, ora dopo ora, su cartelloni pubblicitari o sul web. Ma la stessa Romina racconta di essere arriva a un punto in cui è giusto cambiare direzione e le sue parole, scritte sul quel post, proseguono: “Oggi la voglio lasciar andare. (Quella vocina di cui parlava sopra, ndr.) Mi sono rotta di correggerla. La lascio andare e basta. È ora di prenderne una nuova. Una che mi vuole bene, una che non si sofferma sull’anormalità di un difetto ma che invece lo trova interessante. Ciao ciao vocina. Fatti un bel viaggetto a quel paese”. Questo post arriva dopo le ultime dichiarazioni fatte dalla figlia di Al Bano: “Sono stata dipendente da alcol e droghe. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi iniziò un periodo turbolento. Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti”. Ma per Romina, oggi, sembra essere arrivato il momento di cambiare, imparare ad apprezzarsi, piacersi e amarsi.

Ansa