Pop Heart è il nuovo album di Giorgia

Raccolta di cover delle “canzoni della vita”, esce 16 novembre

Si intitola Pop Heart il nuovo album di Giorgia, in uscita venerdì 16 novembre per Microphonica srl / Sony Music.

Pop Heart è il disco del cuore dell’artista, che sceglie di reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato: Giorgia inizia la sua carriera proprio cantando live i brani di altri celebri interpreti e oggi decide di raccogliere in un album le cover, riarrangiate da Michele Canova. Un progetto unico nel suo genere, concepito non solo per i fan dell’artista, ma anche per chi, proprio come lei, ha ascoltato e riascoltato gli indimenticabili brani inclusi nel disco.

Il cuore della cover di Pop Heart è un’opera di Marco Bettini, giovane artista pop originario di Roma, con il lavoro grafico dello studio BJF. Ispirandosi ai grandi maestri della Pop Art, l’artista reinterpreta il cuore, simbolo protagonista assoluto del progetto, in chiave ironica e contemporanea.

