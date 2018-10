Migranti, su Sky ‘It will be chaos’

Docu-film presentato a MFF, in onda il 7 ottobre

A cinque anni dalla tragedia del 3 ottobre 2013, quando 368 persone persero la vita in un naufragio al largo di Lampedusa, il Milano Film Festival ha presentato il documentario ‘It Will Be Chaos – Sarà il caos’ di Lorena Luciano e Filippo Piscopo. Il film, prodotto da HBO e premiato al Festival di Taormina, è stato proiettato martedì sera al Piccolo Teatro Studio Mariangela Melato alla presenza dei due registi, e sarà messo in onda su Sky Atlantic domenica 7 ottobre dalle 21.15 per il ciclo ‘Il racconto del reale’ (disponibile anche su Sky On Demand). Al centro del mosaico di racconti, viaggi e testimonianze sono le due storie di Aregai, eritreo sopravvissuto al naufragio, e Wael, siriano che nel 2015 viaggia con la famiglia lungo la rotta balcanica. Intorno a queste vicende, lo scenario di un’Italia e un’Europa che non sanno reagire alla crisi migratoria, tra solidarietà, gestioni emergenziali e derive politiche.

ANSA