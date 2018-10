I Maneskin invitano tutti a “Il ballo della vita” e si raccontano al cinema

La band rivelatasi nella scorsa edizione di X Factor ha annunciato lʼuscita del primo album per il 26 ottobre. Il 24 ottobre nelle sale sarà proiettato il docu-film “This Is Maneskin”

Da oggi l’album di debutto dei Maneskin ha un titolo e una data di uscita. “Il ballo della vita” sarà pubblicato il 26 ottobre, ma già adesso è disponibile in pre-save su Spotify e pre-order su iTunes. Anticipato dai singoli “Morirò da re” e “Torna a casa”, è composto da 12 tracce unite da elemento comune: la figura di una donna, Marlena, personificazione della libertà e della creatività.Scritto e prodotto dalla band, “Il ballo della vita” è un racconto autobiografico che riflette le quattro anime dei componenti, unendo le influenze musicali di ciascuno, pur rispettandone la varietà. I testi, sia in italiano che in inglese, sono il frutto delle diverse ispirazioni, musicali e non, che hanno accompagnato la vita artistica del gruppo in quest’ultimo ricchissimo anno. Un lavoro che viene annunciato come la perfetta fusione di tutti gli stili, rock, pop e funky, messi in campo dalle prime performance nel talent che li ha lanciati al grande pubblico fino ad arrivare all’ultimo singolo, uscito settimana scorsa e subito arrivato al numero 1 su iTunes. Il titolo richiama l’elemento della danza, tratto caratteristico della maggior parte dei brani: il ballo viene inteso qui come metafora della vivacità della vita, della libertà di movimento e, soprattutto, di pensiero. Ma non ci sarà solo il disco: mercoledì 24 ottobre, nei migliori cinema italiani verrà proiettato “This Is Maneskin“, il docu-film scritto dalla band. I Maneskin lo presenteranno con una performance live in apertura che sarà trasmessa in diretta in tutte le sale. Si tratta di un film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si presentano, si rivelano, si mettono in scena per raccontare la propria personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di esprimersi attraverso la musica per dimostrare chi sono.

