Giulia De Lellis fidanzata? Un nuovo amore dopo Andrea Damante

Il cuore di Giulia De Lellis è tornato a battere: questo è ciò che rivela il settimanale Chi. Secondo la rivista, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fidanzata: Cristiano, questo il nome del presunto nuovo amore, è un ex di Sabrina Ghio

E’ tornato il sereno nella vita di Giulia De Lellis: la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la fine della sua relazione con Andrea Damante, ha trovato un nuovo amore: questo è ciò che da per certo il settimanale Chi.

Nella rubrica Chicche di Gossip della rivista, infatti, si afferma che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata ad amare: il ragazzo in questione si chiama Cristiano, ed avrebbe già avuto a che fare con i volti noti del dating show di Canale 5, essendo un ex fidanzato di Sabrina Ghio, che ha partecipato in qualità di tronista al programma di Maria De Filippi.

“Il cuore di Giulia De Lellis ha ricominciato a palpitare. Lui si chiama Cristiano, ex fidanzato della tronista Sabrina Ghio, con la quale la De Lellis ha trovato felici sorrisi nella notte romana” : questo è quanto si legge nella rubrica del settimanale, che non ha mai deluso i suoi lettori in quanto ad anticipazioni sulla vita amorosa dei personaggi più seguiti del momento. Il giornale, poi, ci tiene a precisare che Andrea Damante è ormai un lontano ricordo per la vita della ‘esperta di tendenze’, che ha voltato pagina ed apparsa serena al fianco del ragazzo a cui si accompagna,

La notizia che Giulia avesse ritrovato al felicità circolava sul web già da qualche giorno: ai fan della De Lellis non era sfuggito che un giovane era al suo fianco, ma adesso la voce autorevole della rivista pare suonare come conferma. C’è da sottolineare, però, che la diretta interessata non si è ancora espressa in merito: non c’è da stupirsi, visto che dopo una relazione nata e cresciuta sotto l’occhio delle telecamere, Giulia senta il bisogno di un po’ di privacy.

Solo qualche tempo fa, la De Lellis aveva confessato di voler pensare a se stessa ed al suo lavoro, che prosegue a gonfie vele, avendo molti progetti in ballo ed essendo sempre più seguita sui social, ma, ben si sa, al cuor non si comanda: Cristiano, a quanto pare, è riuscita a far archiviare la storia con Andrea alla bella Giulia. Ben presto la verità verrà a galla: proprio per il fatto di aver moltissimi follower in tutta Italia, se Giulia si mostrerà in giro con l’ex di Sabrina Ghio non mancheranno le segnalazioni.

Frattanto, non si può far a meno di chiedersi come prenderà la notizia Andrea Damante: l’ex tronista, a cui sono stati attribuiti molti flirt dopo la rottura con Giulia, ha rappresentato un pezzo importante per la vita della romana. Entrambi, però, hanno ormai preso delle strade separate: anche se i due hanno dichiarato di provare stima reciproca, ormai un futuro che li veda di nuovo uniti pare impensabile.

Il Giornale