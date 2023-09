Chanel Totti nella suite da sogno con Cristian Babalus

Chanel Totti e Cristian Babalus sono innamorati più che mai.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha condiviso sui social il loro ingresso una romantica suite nel cuore di Roma allestita con petali di rose e palloncini a forma di cuore.

Chanel Totti riprende il suo ingresso nella suite con Cristian Babalus: la porta chiusa, la sua mano che afferra la maniglia e la sorpresa che trovano all’interno. La camera è allestita nel modo più romantico possibile, con petali di rose rosse che tracciano un percorso e poi sparpagliati sul letto, palloncini a forma di cuore, luci soffuse… c’è anche una vasca idromassaggio in cui rilassarsi, e due calici sul bordo che aspettano solo di essere riempiti.

Il rientro dalle vacanze

Chanel Totti e Cristian Babalus non potevano trovare un modo migliore per addolcire il rientro dalle vacanze. I due hanno trascorso gli ultimi giorni in Puglia insieme a Ilary Blasi, alla piccola Isabel Totti e alle zie e cugine. Una grande famiglia felice. I due hanno condiviso dolci immagini di coppia, tra baci sotto l’ombrellone e relax in riva al mare.

La storia d’amore

Chanel Totti e Cristian Babalus stanno insieme ormai da qualche mese e le cose tra loro sembrano essere serie, visto che la ragazza sfoggia un anello all’anulare sinistro. Il loro debutto social come coppia è stato al 16esimo compleanno di lei, quando hanno postato le immagini dei loro abbracci. Il ragazzo, proprietario di un negozio d’abbigliamento a Roma, è stato accolto in famiglia a braccia aperte. Lui e Chanel sono stati ospiti di una puntata de “L’Isola dei Famosi” e, prima della vacanza in Puglia, avevano già trascorso qualche giorno in Svizzera con Ilary Blasi e il suo compagno Bastian Muller.