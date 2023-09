Abba, Agnetha lancia il singolo da solista “Where Do We Go From Here?”

Agnetha Fältskog, cantante, autrice, parte dell’iconico gruppo ABBA e una delle voci più riconoscibili della storia della musica, presenta “A+”, la versione interamente reinventata del suo acclamato album solista pubblicato dieci anni fa “A”, in uscita per BMG il 13 ottobre 2023. Oltre all’annuncio dell’album, Agnetha ha condiviso il nuovo splendido singolo “Where Do We Go From Here?”, un brano inedito, registrato nel 2023 e inserito nell’album, che rappresenta il primo nuovo brano di Agnetha come artista solista, da 10 anni.

LA LETTERA AI FAN



In una lettera ai fan, Agnetha scrive: “Un paio di anni fa ho sentito alla radio una delle canzoni del mio ultimo album “A”. Ho un sacco di bei ricordi legati alla realizzazione di quell’album, quindi non ho potuto fare a meno di sorridere, il tempo vola…All’improvviso mi è venuto in mente: come sarebbe stato l’album se l’avessimo fatto oggi…? Non riuscivo a smettere di pensarci. Ho contattato i ragazzi che hanno prodotto “A” nel 2013: “Cosa ne pensate di reimmaginare ‘A’ e di farne una versione completamente nuova?”. L’idea è piaciuta molto! “Proviamo!”. Qualche tempo dopo ho ascoltato la prima canzone rielaborata e devo dire che l’ho assolutamente adorata! Suonava così fresca e moderna, anche meglio di come l’avevo immaginata! Abbiamo intitolato l’album A+ e come ciliegina sulla torta abbiamo anche registrato una canzone inedita! E questa sarà il primo brano che vi farò sentire. Ora non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate! Spero che vi piaccia quanto piace a me!”.