Stasera Canale 5 ripropone la miniserie “Il Generale Dalla Chiesa” con Giancarlo Giannini

Venerdì 3 settembre, in prima serata, Canale 5, ripropone la miniserie «Il Generale Dalla Chiesa», in omaggio alla figura del grande uomo di Stato scomparso 39 anni fa nell’agguato di Via Carini, a Palermo.

La miniserie di Giorgio Capitani racconta la parabola di Carlo Alberto Dalla Chiesa, qui mirabilmente interpretato da Giancarlo Giannini.

La giovane moglie, Emanuela Setti Carraro, è impersonata da Francesca Cavallin, mentre la prima consorte, Dora Fabbo, morta d’infarto mentre il Generale indagava sul Sequestro Moro, è recitata da Stefania Sandrelli.

Il tragico epilogo della storia ha luogo alle 21 e15 del 3 settembre 1982, a Palermo. L’A112 della coppia viene affiancata da una BMW, dalla quale partono alcune raffiche di AK-47. Nello stesso momento, l’auto con a bordo l’autista e agente di scorta viene affiancata da una motocicletta: un’altra raffica di mitra ferisce gravemente Domenico Russo, che morirà 12 giorni dopo.