Salvini, la fidanzata Verdini cita Benigni e scoppia il caos: il caso deflagra

Sui social la compagna del leghista attaccata per aver citato Benigni

Francesca Verdini, fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini, pare che abbia apprezzato non poco le parole che Roberto Benigni ha riservato alla moglie Nicoletta Braschi nel ritirare il Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra di Venezia. La dedica del comico toscano è diventata cult in un attimo sui social, per via del profondo rispetto sentimentale e del poderoso impatto romantico che ha saputo trasmettere. Evidentemente ha fatto breccia anche nel cuore della Verdini, che ha provveduto a fare un post su Instagram rilanciando quanto detto dall’attore. Peccato che in un batter d’occhio, sotto al suddeto post, si è generato il caos.

Perché cotanto baccano? Per quale motivo alcuni utenti hanno attaccato Francesca trovando poco azzeccato il suo gesto? Prima di spiegare la questione è bene fare una rapida premessa su Benigni e la Lega. Non è un mistero che il partito di cui è segretario Salvini non straveda per il comico, che da sempre è stato etichettato da alcuni esponenti del Carroccio come uomo simbolo della sinistra ‘snob’ e ‘radical chic’. Negli anni, innumerevoli le volte che Roberto si è trovato bersagliato da membri leghisti. Diverse anche le volte che lo stesso Benigni ha punzecchiato con ironia il partito salviniano. Ecco perché, il fatto che la Verdini abbia preso a prestito le parole del Premio Oscar ha fatto storcere il naso a qualcuno.

Francesca, dopo aver letto alcuni commenti in cui è stata attaccata, ha replicato. In particolare si è soffermata su una riflessione di una seguace che ha sostenuto che la storia di Benigni e quella della Lega non si sposano affatto, consigliandole di “copiare sui social” frasi di un “bell’intellettuale leghista” piuttosto che quelle del comico toscano. Il commento dell’utente è stato pregno di sarcasmo. La Verdini ha replicato così: “Sembri un po’ annoiata, sai? Magari un bell’hobby? Un bel libro? Un bel film di Benigni? Buona giornata”.

A scatenare i mal di pancia di alcuni utenti, come prima accennato, il fatto che la giovane abbia menzionato le seguenti parole pronunciate da Benigni in omaggio a Nicoletta Braschi: “Io conosco solo una maniera di misurare il tempo, con o senza di te”.

Benigni: le parole che ha riservato alla moglie a Venezia sono una citazione di Borges

Se tutti hanno sentito o letto la dedica di Benigni, in pochi sanno che quelle parole tanto dolci prendono ispirazione da una poesia di Jorge Luis Borges. Scrittore, poeta, saggista, traduttore, filosofo e accademico argentino, Borges è molto apprezzato dal comico toscano, che lo cita spesso. La poesia originale del filosofo da cui ha preso spunto Roberto è intitolata È l’amore.

