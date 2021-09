Jake Gyllenhaal a spasso per Venezia…con il cosplayer di Mysterio

L’attore, in città per la Mostra del Cinema, scatta un selfie con il personaggio che ha interpretato nella seconda pellicola della saga Marvel di Spider-Man

Ha pensato sicuramente di avere delle allucinazioni Jake Gyllenhaal quando, in giro per Venezia, si è imbattuto nel cosplayer di Mysterio, il villain di Spider-Man che ha interpretato nella seconda pellicola della saga di Marvel (Far from Home) con protagonista Tom Holland.

L’attore si trova in laguna per sostenere la sorella Maggie, che domani – alla 78esima Mostra del Cinema – presenta il film da lei scritto e diretto The lost daughter. Si gode, perciò, i giorni italiani Jake che, proprio a Venezia, ha girato qualche scena nei panni di Mysterio. Impossibile per lui non scattare un selfie con il cosplayer, che definisce “un vecchio amico”.

