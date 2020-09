Rete 4, stasera va in onda “Come un uragano”

Giovedì 4 settembre, in prima serata su Retequattro va in onda “Come un uragano“, film drammatico del 2008 che vede protagonisti Richard Gere e Diane Lane. La pellicola racconta l’incontro tra Paul e Adrienne, entrambi alle prese con una crisi nella propria vita e alla ricerca di se stessi, il tutto nella cornice di una locanda sulle coste dell’oceano Atlantico su cui si abbatterà un forte uragano. Ed ecco alcune curiosità. Il film è tratto dal best seller di Nicholas Sparks “Nights in Rodanthe”. Il regista George C. Wolfe, qui al suo esordio dietro la cinepresa, ha recitato in diversi film tra cui “Il diavolo veste Prada”. La pellicola segna la terza collaborazione tra Richard Gere e Diane Lane, dopo “The Cotton Club” e “Unfaithful – L’amore infedele”. La casa in cui è ambientato il film in realtà è una casa per le vacanze, non un bed & breakfast, e si chiama “Serendipity”, anche se sulla scia del successo del film è stata ribattezzata “The Inn at Rodanthe”. Tra i brani della colonna sonora c’è anche “Love Remains the Same”, tratta dall’album d’esordio come solista del leader del gruppo rock Bush Gavin Rossdale e utilizzata per il trailer del film.