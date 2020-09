Rai Movie racconta la mostra di Venezia

Rai Movie, la Tv ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dedica alla 77ª edizione una rassegna di film e ogni sera, con “Venezia Daily”, racconta gli eventi cinematografici più significativi della giornata.

La scaletta del canale 24 di oggi, prevede, alle 21.10, “Le verità nascoste”, avvincente thriller diretto da Robert Zemeckis interpretato da Michelle Pfeiffer e Harrison Ford (nella foto), che presentato a Venezia ‘70 nel 2000, è divenuto un “cult” del genere. Claire, la moglie di un importante scienziato, indaga su una ragazza scomparsa. La casa sul lago della coppia si popola presto di inquietanti presagi.

“Venezia Daily” alle 23.25 incontrerà invece il Direttore Alberto Barbera che presenterà la nuova edizione della Mostra. Sarà possibile vedere una sintesi della serata inaugurale e le interviste ai protagonisti del film di apertura, “Lacci” di Daniele Luchetti. Poi, un racconto del Leone d’oro alla Carriera assegnato a Tilda Swinton e i primi due film presentati in concorso al Lido: “Amants (Lovers)” di Nicole Garcia e “Quo Vadis, Aida?” di Jasmila Zbanic. Alberto Farina chiuderà la puntata segnalando i film in onda su Rai Movie.

All’1.15 sempre per festeggiare il Leone d’oro alla Carriera a Tilda Swinton, verrà trasmesso “Solo gli amanti sopravvivono” di Jim Jarmusch che l’attrice ha interpretato insieme a Tom Hiddleston e Mia Wasikowska. L’amore tra i vampiri Adam ed Eve ha superato i secoli e i cambi di civiltà, ma si trova in difficoltà all’arrivo di Ava, la sorella ribelle di Eve.

Alle 3.20, per i nottambuli, “Arianna” di Carlo Lavagna, la storia di una giovane adolescente in attesa della sua trasformazione sessuale. Il film, apprezzato dalla critica e vincitore del premio “Laguna Sud”, Migliore Scoperta Italiana alla 12ª Edizione delle “Giornate Degli Autori-Venice Days” nel 2015.