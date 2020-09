La Lamborghini senza mascherina in giro. Lei sbotta: “Siete un covo di serpi”

Anche i vip dopo il lockdown cercano di tornare alla vita di sempre, nel rispetto delle norme di sicurezza. E sotto questo punto di vista Elettra Lamborghini ha preso sul serio la convivenza (forzata) con lo spettro del contagio.

L’artista di “Musica e il resto scompare” si sta preparando al meglio al suo blindatissimo matrimonio, sottoponendo lo staff e gli invitati a tutta una serie di test, a recarsi alle ASL di riferimento per il tampone, e a portare con se persino il certificato di negatività. Un gesto estremo che, da molti, è stato condiviso ma da altri è stato pesantemente criticato. La Lamborghini non è stata di certo a guardare. Tutti conosciamo la sua estrosità e quel temperato così fuori dagli schemi, e così dopo l’ennesima accusa ingiustificata, Elettra sbotta sui social, scagliandosi verso quei fan fin troppo critici nei suoi riguardi.Ressa per un selfie con Elettra Lamborghini. Interviene la sicurezza

Il duro affondo da parte della giovane cantante è dovuto a una serie di messaggi ricevuti dopo la condivisione di alcune stories su Instagram. La Lamborghini, nell’ultimo giorno di agosto, si è recata al parco di Gardaland per lavoro, perché impegnata per la registrazione di un programma ancora top secret. I video che sono stati condivisi sui social, però, hanno visto l’artista camminare tra le attrazioni senza nessuna mascherina e senza rispettare tutta una serie di norme anti-Covid imposte dal governo. Non è certo la prima volta che Elettra riceve accuse del genere. Infatti, già nei mesi di caldo più forte, l’artista è stata asserragliata dai fan in spiaggia, creando assembramenti al limite della legalità. Ora, però, con quei suoi toni molto pungenti, la Lamborghini decide di scendere in campo e rispondere a tutte le accuse che ha ricevuto nelle ultime ore.

“Il virus vi ha trasformato in un covo di serpi”, esordisce su Twitter, in post che è diventato subito virale. “Ringraziate e siate felici con le vostre famiglie – continua -. Ringraziate magari di avere ancora i vostri parenti vivi e vegeti. Sono disgustata di tutta questa cattiveria”, conclude. Ma non è finita qui, “Mi sposo a brevissimo ed è il mio interesse non avere contatti con gente pericolosa. Sembra di stare nel Grande Fratello con questi sguardi puntati addosso”, tuona ancora la Lamborghini. E il post al veleno contro i suoi hater è stato seguito da tutti quei fan che hanno apprezzato le dure parole della loro beniamina. E ora tutte le attenzioni sono puntate sul matrimonio, che promette già scintille.

Carlo Lanna, ilgiornale.it