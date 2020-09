Gabriel di Svezia, il figlio di Carl Philip e Sofia Hellqvist compie tre anni e… debutta da royal tenerissimo

Il biondissimo secondogenito della coppia festeggia in una riserva naturale: è il suo primo, dolcissimo, ingaggio ufficiale. E guarda com’è cresciuto!

Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist festeggiano i tre anni del secondogenito Gabriel. E per l’occasione diffondono sui social nuove immagini del principino: che tenerezza… e che debutto! Il secondogenito dei principi svedesi è ritratto nel suo primo impegno da royal. Guarda com’è cresciuto.

NELLA RISERVA NATURALE – Il royal baby scandinavo è nella riserva naturale di Saterladen, un’oasi di verde e pace che Carl Philip e Sofia “sponsorizzano”, e che è in parte dedicata al principino. Come William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno fatto con George, Charlotte e Louis nel giardino disegnato dalla duchessa di Cambridge, ricordi?

PITTURA UNA CASETTA PER GLI UCCELLI – Il baby duca di Dalarna (è questo lo status reale di Gabriel), infila un grembiulino verde e pittura una casetta per gli uccelli. Così, il piccolo biondissimo principe fa il suo dolce debutto da royal. Prima di festeggiare e scatenarsi con il fratello maggiore Alexander e la tribù di cuginetti dell’allegra e numerosa corte di Svezia. Il primogenito stavolta non può rubargli la scena, come è successo al suo battesimo: per il compleanno mamma e papà hanno voluto che fosse solo lui il protagonista. È una famiglia dolcissima.





