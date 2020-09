Dwayne Johnson positivo al Covid-19, contagiate anche moglie e figlie: “Stiamo bene ma è stata dura”

Dwayne Johnson, in un lungo video pubblicato su Instagram, ha dichiarato di essere risultato positivo al Covid-19. Sono state contagiate anche la moglie Lauren Hashian e le figlie Jasmine e Tiana. The Rock ha spiegato che questa è stata la sfida più dura che abbia mai affrontato. Il peggio, però, sembra sia passato: “Non siamo più contagiosi, grazie a Dio siamo in salute”.

Dwayne Johnson ha comunicato sui social di essere risultato positivo al Covid-19. Anche alcuni dei membri della sua famiglia sono stati contagiati. In particolare, The Rock ha menzionato la moglie Lauren Hashian e le figlie Jasmine e Tiana. In un lungo video diffuso su Instagram, l’attore ha dichiarato che attualmente sarebbero guariti, ma questa è stata una delle sfide più difficili che la sua famiglia si sia ritrovata ad affrontare:

“Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo dovuto affrontare sia come famiglia che per me personalmente. Ho attraversato momenti difficili in passato, ma essere positivo al Covid-19 è molto diverso che superare brutte ferite, essere sfrattato o al verde, cosa che mi è capitata più di una volta”.

Nonostante sia stato un periodo molto difficile per la famiglia di Dwayne Johnson, sembra che il peggio sia passato. The Rock, infatti, ha fatto sapere con sollievo che le figlie Jasmine e Tiana si sono riprese velocemente. Per lui e per la moglie Lauren, invece, è stato un duro colpo: “Ora la nostra famiglia sta bene. Non siamo più contagiosi. E, grazie a Dio, siamo in salute. Abbiamo superato il Covid-19 e ora siamo più forti e sani”.

Dwayne Johnson, visibilmente amareggiato, ha rivolto un pensiero agli amici che non hanno avuto la sua stessa fortuna. In tanti, negli ultimi mesi, si sono ritrovati a piangere la scomparsa delle persone che amavano, proprio a causa del Coronavirus. L’attore, poi, ha fatto sapere che sia lui che la sua famiglia sono stati contagiati da alcuni carissimi amici: “Non vi sto consigliando di allontanarli, non sto dicendo questo. Ma di applicare maggior disciplina quando invitate qualcuno nella vostra casa”. Quindi ha concluso consigliando di indossare la mascherina:

“Indossate le mascherine. Non hanno niente a che fare con la politica. Indossatele. È la cosa giusta da fare ed è responsabile da parte vostra farlo, non solo per voi stessi ma per la vostra famiglia, le persone che amate e per tutti gli esseri umani. Non sono un politico, sono un uomo che si preoccupa profondamente per la sua famiglia. Farei di tutto per proteggerla. Mi preoccupo anche di voi. Non mi interessa quale sia il partito per cui votate, non mi interessa dove vivete o quale sia il colore della vostra pelle, il vostro lavoro o il vostro conto in banca. Non voglio che voi e la vostra famiglia prendiate il Covid-19″.

Cinema.fanpage.it