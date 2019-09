Stasera andrà in onda, su Rai2, il Festival di Castrocaro

Saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino a condurre, per la prima volta in coppia in tv, la serata finale della 62esima edizione del Festival di Castrocaro.

L’appuntamento è fissato per stasera in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2.

“Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita – hanno detto i due presentatori – e ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare, veri davanti al nostro pubblico e con l’obiettivo di portare energia positiva”. “Entrambi siamo partiti da zero, e poter essere sul palco del Festival di Castrocaro a far da guida a dei giovani ci entusiasma. Sarà come dar voce, in qualche modo, a un’Italia vera e ricca di sfumature, fatta di talenti coraggiosi, capaci e puri che hanno voglia di farcela, anche solo per un momento. Noi saremo prima dei sostenitori e poi dei padroni di casa”.

A fare da cornice all’evento sarà la Piazza d’Armi di Terra del Sole, frazione di Castrocaro. Sono stati 10 i ragazzi che hanno superato le selezioni, svoltesi in tutta Italia e totalmente gratuite, che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della storia della musica italiana, che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini, tanto per fare qualche nome.

Sul palco, accompagnati da una super band, si esibiranno, rigorosamente dal vivo, Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino, in arte Anita, (20 anni, di Pomezia-Rm), Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs), Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct), Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino), Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano-Pi), Nicole Frendo (17 anni, di Malta), Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct) e Rosario Canale in arte Kram (27 anni, di Reggio Calabria).

Con un meccanismo di voto inedito, il percorso degli artisti in gara sarà determinato da una giuria di qualità presieduta per l’occasione da Simona Ventura. I giudici, invece, saranno Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli. Il super ospite della serata sarà Gigi D’Alessio.

Nel corso della serata verranno assegnati, inoltre, il Premio SIAE per la “Miglior Performance” e il Premio LONGLIFE per la “Miglior Voce”.