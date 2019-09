City on a hill, nuova serie Sky con Kevin Bacon

Dal 3/9 alle 21.15, ispirata alla storia vera del Boston Miracle.

Ispirata a una storia vera e da un’idea del premio Oscar Ben Affleck, anche produttore esecutivo al fianco dell’amico Matt Damon, arriva su Sky e Now Tv ‘City On a Hill’, la nuova serie showtime in onda da domani ogni martedì su Sky Atlantic alle 21.15. Protagonisti Kevin Bacon (Footloose, The Following) e Aldis Hodge (Straight Outta Compton, Il diritto di contare, Leverage – Consulenze illegali).

Corruzione, razzismo, traffico di droga, prostituzione: a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 Boston fu afflitta da questi e altri problemi. In ‘City on a hill’, che racconta – con toni da drama, thriller e noir insieme – proprio la città di quegli anni, Boston viene ritratta in preda alla devastante ondata di violenza e criminalità che la mise in ginocchio e che una classe politica corrotta quanto magistratura e polizia non riusciva a debellare.

La storia è un resoconto, pur romanzato, della sconcertante situazione che precedette il famoso e realmente accaduto Boston Miracle, che rappresentò un epocale cambiamento di rotta e una vera e propria rinascita per la capitale del Massachusetts.

1989: il viceprocuratore distrettuale Decourcy Ward (Aldis Hodge) viene trasferito da Brooklyn a Boston per arginare la dilagante corruzione di un sistema criminale che vede coinvolto anche chi deve garantire la giustizia. Ben presto però si accorge di aver bisogno di alleati al suo fianco, e chi meglio del corrotto – ma ancora stimatissimo – veterano dell’FBI Jackie Rohr (Kevin Bacon)? Personalità borderline, indisciplinato, pronto a tutto, Rohr è il perfetto alter ego di Ward, idealista, giusto e irreprensibile.

Pur non iniziato nel migliore dei modi, quello tra i due protagonisti di questo crime drama sarà un sodalizio improbabile ma efficace: insieme si troveranno a indagare su un caso che crescerà al punto da coinvolgere l’intero sistema giudiziario. Nel cast, ad affiancare Bacon e Hodge, ci saranno Jonathan Tucker Mark O’Brien, Jill Hennessy, Lauren E. Banks, Amanda Clayton , Kevin Chapman, Jere Shea, Sarah Shahi, Kevin Dunn. City on a Hill è una serie prodotta da Chuck MacLean, Tom Fontana (Oz, I Borgia), Ben Affleck (Argo, La legge della notte), Matt Damon (Manchester by the Sea), Jennifer Todd (Memento, Across the Universe), Michael Cuesta (Six Feet Under, Dexter), James Mangold (Ragazze Interrotte, Logan – The Wolverine) e Barry Levinson (Donnie Brasco, Oz).

