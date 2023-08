Placebo, Giorgia Meloni denuncia Brian Molko per diffamazione

Brian Molko è stato denunciato per diffamazione da Giorgia Meloni, attraverso i suoi legali. Per il frontman dei Placebo, che dal palco del festival Sonic Park a Stupinigi (Torino) aveva definito il premier “fascista, razzista e nazista”, aggiungendo anche un epiteto offensivo, era già stato aperto, da parte della procura torinese, un fascicolo per vilipendio alle istituzioni in seguito alla segnalazione dei carabinieri che stavano garantendo il servizio di ordine pubblico, durante il concerto della band inglese.

Nella sua invettiva dal palco, riporta la Stampa, Molko aveva prima lanciato diversi appelli, tra cui uno per chiedere più tutele per i diritti delle persone non binarie e transgender. Poi aveva attaccato il premier, al quale aveva “dedicato” anche un esplicito insulto. Momento che il leader del gruppo che si definisce “non inglese, ma europeo”, aveva invitato a riprendere senza remore, incurante delle conseguenze penali delle sue parole.