Francesco Totti beccato ancora a casa di Noemi Bocchi: le foto

Ilary Blasi postava da Sabaudia, il Capitano a Roma con la nuova fiamma

Per sviare i paparazzi ha scelto di muoversi in moto pensando che con il casco calato in testa fosse un po’ meno riconoscibile. Ma ahimè, i fotografi del settimanale “Chi” appostati sotto casa di Noemi Bocchi (24 ore su 24?), lo hanno beccato subito. Era venerdì mattina quando Francesco Totti usciva dal cancello di casa della pariolina bionda che tanto somiglia a Ilary Blasi. La showgirl era a Sabaudia nella villa sul mare con i figli, lui a Roma… in incognito (o almeno così pensava).

I flash hanno immortalato Francesco Totti a bordo di uno grosso scooter in tshirt e pantaloncini con il casco in testa e la visiera calata sul viso. Qualche manciata di minuti prima era uscita dallo stesso portone anche Noemi Bocchi con la figlia. La donna si è diretta prima in un centro estetico poi in alcuni negozi griffati per acquistare scarpe e borse.

Totti era stato avvistato giovedì sera alle 21.30 mentre entrava dal cancello di Noemi. E’ uscito il giorno dopo alle 10.30. La Bocchi ha cercato di sviare i paparazzi andandosene per prima e facendosi seguire fino in centro tra gli acquisti griffati. Ma i fotografi hanno immortalato anche il Capitano in moto al cancello. Ilary era al mare e Francesco a casa di Noemi, con i figli di lei.