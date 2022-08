Cristina Marino e Luca Argentero, quanto amore al mare! Vogliono un altro figlio

Foto in spiaggia tra baci e coccole per l’attore e l’influencer

“Amore, pensieri e foto artistiche di Nina” scrive Luca Argentero postando uno scatto che lo ritrae mentre bacia con trasporto la sua Cristina Marino. La coppia in vacanza si lascia andare alle emozioni e non mancano momenti intimi, baci, scatti romantici. L’attore e l’influencer non nascondono anche la voglia di allargare la famiglia. Dalla nascita di Nina la loro unione e complicità è andata via via crescendo e ora sono pronti ad accogliere un nuovo bebè.

“Promettersi amore è un gesto che va fatto tutti i giorni, ancora più magico ed emozionante è farlo davanti agli occhi di persone che ti vogliono bene” ha detto in una recente intervista al settimanale “Confidenze” la Marino. E del marito Luca Argentero, sposato a Città della Pieve un anno fa, dice: “Posso dire che è un uomo risolto, felice, autentico. Sa prendersi cura della sua famiglia e delle persone che gli gravitano intorno”. Sulla possibilità di diventare mamma bis non ha dubbi: “Ci piacerebbe” confessa Cristina Marino.