‘Il Signore degli Anelli’, guarda la prima immagine ufficiale della serie

Ed è anche stato annunciato quando debutterà su Amazon Prime Video

Il Signore degli Anelli debutterà il 2 settembre 2022 con nuovi episodi settimanali dopo. Le riprese della prima stagione della serie sono state completate il 2 agosto in Nuova Zelanda. Amazon ha anche rilasciato la prima immagine ufficiale della serie, che potete vedere qui sopra.



Finora si sa poco della trama, compreso il titolo ufficiale, ma si sa che si svolgerà durante la cosiddetta Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi del Signore degli Anelli e dello Hobbit. La serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il riemergere del male nella Terra di Mezzo.



«Il viaggio inizia il 2 settembre 2022 con la premiere della nostra serie originale su Prime Video», ha affermato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios. «Non so esprimere quanto siamo entusiasti di condurre il nostro pubblico globale in un nuovo ed epico viaggio attraverso la Terra di Mezzo! I nostri talentuosi produttori, cast, creativi e team di produzione hanno lavorato instancabilmente in Nuova Zelanda per dare vita a questa visione».



Il cast include Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.



La serie è guidata da showrunner e produttori esecutivi J.D. Payne e Patrick McKay. «Come dice Bilbo: “Ora penso di essere pronto per fare un altro viaggio”. Vivere e respirare la Terra di Mezzo in questi mesi è stata l’avventura di una vita. Non vediamo l’ora che anche i fan abbiano la possibilità di farlo», hanno dettoo Payne e McKay.



A loro si uniscono i produttori esecutivi Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona (che è anche regista della serie), Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, il co-produttore esecutivo e regista Wayne Che Yip, la regista Charlotte Brändström e e il produttore Christopher Newman.

rollingstone.it