Una Vita, arriva lo spin-off su due personaggi: Maitino, il podcast

Arriva lo spin-off di Una Vita su due personaggi che, in questi ultimi mesi, in Spagna hanno raggiunto un grandissimo successo. In particolare, questo podcast viene trasmesso su RTVE.es e sul canale Youtube di TVE. Vede come protagonista una coppia diventata popolare ad Acacias 38.



Per permettere ai telespettatori di continuare a seguire le vicende di questi due personaggi, anche dopo la loro uscita di scena, la soap ha scelto di creare uno spin-off radiofonico. Ma chi sono dunque i protagonisti dello spin-off? Maite e Camino, tanto che prende appunto il nome di Maitino: il podcast. La seconda, in Italia, già la conosciamo: è la figlia di Felicia e la sorella di Emilio. Purtroppo, a causa di un tragico evento del passato, la giovane ha perso la parola. Ben presto, la sua vita cambia, proprio con l’arrivo di Maite ad Acacias. Stiamo parlando di un’artista, che inizia a dare delle lezioni a Camino, che da sempre ama disegnare. La loro è la prima storia d’amore tra due donne nata nel ricco quartiere spagnolo!

Il pubblico si è davvero appassionato alla storia d’amore che nasce tra Maite e Camino. La prima relazione tra due donne ad Acacias, che ovviamente vive dei momenti davvero complicati. Infatti, la loro storia non viene subito accettata dalla famiglia di Camino e dai vicini. Vi abbiamo già parlato di questa coppia e noi in Italia la vedremo nascere tra qualche mese. Dalle anticipazioni spagnole di Una Vita sappiamo che, fortunatamente, le due amanti hanno il loro lieto fine. Ma la soap dà la possibilità ai telespettatori di scoprire cosa sta accadendo tra Maite e Camino lontano da Acacias 38. Matino: il podcast è composto da 12 episodi di circa 10 minuti e racconta la nuova vita della coppia a Parigi.

Maite e Camino si trasferiscono a Parigi e qui si muovono per la città, attratte dai vari monumenti. Nei primi episodi, la figlia di Felicia ha avuto l’opportunità di conoscere gli amici della maestra d’arte. I fan della coppia vengono così trasportati nella capitale francese, andando indietro nel tempo. Le puntate andranno in onda lunedì e giovedì alle ore 18.15 in podcast su RTVE.es, sul sito Web Acacias 38 e sul canale YouTube di TVE. Non è la prima volta che RTVE pubblica un podcast, tanto che ha un reparto interamente dedicato alle Sound Fiction. Il podcast delle fiction è diventato ormai una tendenza nella scena spagnola e TVE non può non approfittarne!





Rebecca megna, Gossipetv.com