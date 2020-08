Tenet uscirà il 26 agosto, il film di Christopher Nolan guida il rilancio del cinema in sala

Cambia ancora la data del nuovo film di Nolan con John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh e Michael Caine: la pellicola più attesa dell’anno, arriverà nelle sale italiane dal 26 agosto (e non dal 3 come previsto in un primo momento). Wonder Woman 1984, invece, uscirà nei nostri cinema a partire dal 1 ottobre.

Cambia ancora la data di uscita di “Tenet“. L’arrivo in sala dell’attesissimo nuovo film di Christopher Nolan era stata annunciata al 3 agosto, ma lo slittamento dell’uscita americana, inizialmente prevista per il 31 luglio e poi spostata al 12 agosto e nuovamente posticipata con probabilità ad inizio settembre, ha cambiato le carte anche in Italia.



Da noi, dunque, il film uscirà il 26 agosto ancor prima che in America, come annunciato anche dalla Warner Bros che ha rilanciato la pellicola con un nuovo teaser. Il film con John David Washington e Robert Pattinson potrebbe in ogni caso segnare la rinascita del cinema in sala e incentivare la riapertura degli esercenti che ancora sono rimasti chiusi. La ripresa delle sale, partita il 15 giugno, al momento è in una fase sperimentale.

Il nuovo teaser trailer lanciato sui social dalla casa di produzione cinematografica non chiarisce le idee in merito a quello che vedremo nelle sale a partire dal prossimo 26 agosto. Attorno alla nuova creatura di Christopher Nolan, infatti, si è innalzata fin da subito una coltre di mistero, voluta proprio dal regista. Quel che sappiamo sulla pellicola, quindi, è pochissimo. La trama resta rigorosamente top secret e le poche informazioni si desumono dallo spettacolare ma enigmatico trailer, che lascia intendere una certa affinità alle atmosfere tra sci-fi e spy story di “Inception” (si mormora persino che i due film siano in qualche modo collegati). Di certo, si parla di inversione del tempo – un elemento fondamentale del cinema di Nolan – e di una missione per salvare il mondo. Il cast comprende John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy.

Sempre a proposito di Warner, si parla anche dell’uscita di “Wonder Woman 1984”, il nuovo film dedicato alla supereoina della DC Comics. In questo caso, si dovrà aspettare un po’ di più: per rivedere Gal Gadot indossare il costume di Diana Prince attenderemo sino al 1 ottobre 2020. La vedremo protagonista, negli anni 80, di una battaglia contro ben due nemici, Maxwell Lord e Cheetah. Nel cast, anche Pedro Pascal, Connie Nielsen, Robin Wright, Chris Pine, Kristen Wiig. Disney ha inoltre annunciato l’arrivo di “Mulan” per il 21 agosto, anche in questo caso salvo nuovi spostamenti.

