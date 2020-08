Lady Amelia Spencer e il matrimonio: l’altra nipote di Lady Diana sposa il fidanzato… dopo ben 11 anni!

La cugina di William e Harry sfoggia il super anello di diamanti. Anche se qualcuno fa notare che anche tra lei e Meghan Markle non corra buon sangue…

Lady Amelia Spencer, nipote di Lady Diana come la sorella maggio (e più nota alle cronache) Kitty, sposa finalmente il suo storico fidanzato: dopo ben 11 anni d’amore, ha detto sì alla sontuosa proposta di matrimonio di Greg Mallet. Con cui condivide il cuore fin da quando erano studenti all’università di Città del Capo, in Sudafrica.

NUOVO MATRIMONIO REALE – E così, si profila all’orizzonte un nuovo matrimonio reale. Lady Amelia Spencer, figlia di Carlo Spencer (fratello della principessa Diana), si è fidanzata con Greg Mallet. A dare la notizia delle prossime nozze è stato lo stesso padre della sposa. Che ha già sfoggiato il super anello di fidanzamento, tutto di diamanti!

PAROLE ZUCCHEROSE – Carlo Spencer ha avuto parole dolcissime per il fidanzamento ufficiale della figlia: “È meraviglioso sentire entrambi così eccitati sul loro futuro e auguro loro amore e una bella vita insieme. Adoro il fatto che Greg abbia chiesto la mia benedizione prima di fare la proposta ad Amelia, è stato molto dolce”. Non meno zuccherose le parole dei futuri sposi: per Amelia, il giorno della proposta di nozze è stato “il migliore della mia vita (in attesa di quello dle matrimonio, naturalmente… ndr). Non vedo l’ora di stare per sempre con te, non potrei amarti di più”. E lo stesso Greg Mallet ha risposto con occhi a cuoricini: “Ho chiesto all’amore della mia vita di sposarmi e lei ha detto sì. Non potrei essere più felice, ti amo con tutto il mio cuore”.

CHI È LEI – Lady Amelia Spencer (anche se il suo primo nome sarebbe Katya) è cugina dei principi William ed Harry. Ha una sorella gemella – Lady Eliza – e altri due fratelli: un maschio, Louis, e una sorella maggiore, Lady Kitty, che si dice sia prossima anche lei a convolare a nozze con il multimilionario Michael Lewis, che ha oltre trent’anni più di lei. Ultima curiosità: Amelia è stata la grande assente al matrimonio di Harry e Meghan, nel 2018, al Castello di Windsor. Mentre tutti gli altri cugini erano ben presenti. Le malelingue dicono che Amelia sia iscritta al “partito anti-Meghan” e che per questo non sia stata invitata (mentre c’era al matrimonio di William e Kate, naturalmente). Ma saranno sicuramente solo cattiverie gratuite.





