Elton John festeggia 30 anni senza alcol e droghe: “Se non avessi smesso sarei già morto”

Elton John, 30 anni senza alcol e droghe: il cantautore festeggia con i fan pubblicando un emozionante post sui propri account social.

Elton John è sobrio da trent’anni! Vola il tempo, e sir Elton può festeggiare uno degli anniversari più importanti della sua vita. L’artista ha voluto rendere i propri fan partecipi di questo avvenimento storico, ribadendo come la scelta di dire basta alle proprie dipendenze sia stata fondamentale per salvarsi. Così, ha pubblicato sui social un post emozionante, con una serie di foto, una torta enorme ai frutti di bosco e anche un biglietto di auguri da parte di amici e parenti!

“Riflettendo sul più magico dei giorni che ho passato festeggiando i 30 anni di sobrietà. Così tanti biglietti d’amore, fiori e patatine da mio figlio David, dagli amici del programma, dallo staff dell’ufficio e di casa nostra“, scrive Elton sui social.

Dopo aver ringraziato tutti per il supporto, l’artista ha voluto condividere la sua riflessione su quanto sia stato importante dire basta e smettere. Una scelta che gli ha salvato la vita: “Se infine non avessi preso la decisione di fare il grande passo e chiedere aiuto, trent’anni fa, probabilmente adesso sarei morto“.

Fortunatamente, ha avuto il coraggio e la forza per smettere, nel 1990. E da allora la sua vita è cambiata radicalmente, migliorando in ogni aspetto. Per questo il baronetto della musica mondiale sente di dover ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che sono state da ispirazione per lui e lo hanno supportato in questo lunghissimo viaggio, non privo di difficoltà, come ogni cosa veramente importante nelle nostre vite.





Notiziemusica.it