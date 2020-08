Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? La bella conduttrice 28enne fa finalmente chiarezza

Dopo il lockdown trascorso insieme ora per molti i due sarebbero arrivati ai titoli di coda. La coppia da settimane non si mostra più insieme sui social

Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono lasciati? Dopo il lockdown trascorso insieme a Milano, i due non si fanno più vedere sui social in coppia. La bionda e il pugile stanno trascorrendo le vacanze in luoghi differenti e sui rotocalchi rosa si vocifera di una rottura arrivata per colpa di un “grave inciampo” dello sportivo. Così scrive Chi. La bella conduttrice 28enne finalmente fa chiarezza: lei e King Toretto si sarebbero presi una pausa di riflessione.

Dopo un anno da fidanzati, arriva lo stop. Diletta Leotta al settimanale Gente confessa: “La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto”. La presentatrice sportiva non vuole aggiungere altro. Non parla di eventuali tradimenti del 28enne, che nel weekend si è rilassato nel Cilento.

La liaison ancora non è chiusa: potrebbero esserci possibilità di recupero. Intanto Diletta sta con la sua famiglia, appena può non rinuncia a raggiungere i suoi: “La famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro. Quanto alla casa: è un passaggio importante, la sintesi tangibile di tanti sacrifici”.





Annamaria Capozzi, Gossip.it