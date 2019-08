Universal vs Disney, parco in Florida

A Orlando Epic Universe farà concorrenza a Star Wars

Universal sfida Disney e aggiunge un altro parco tematico alla sua rosa in Florida. La casa madre Comcast ha annunciato infatti che costruirà Epic Universe a Orlando e comprenderà anche hotel, ristoranti e negozi. L’annuncio arriva quando Disney sta per aprire, sempre a Orlando e dopo la California Star Wars, il secondo parco dedicato alla saga cinematografica di Guerre Stellari. “Epic Universe – ha sottolineato in una nota Brian Roberts, amministratore delegato di Comcast – sarà il quarto parco tematico di Universal in Florida ed è il più grande investimento singolo che Comcast NBCUniversal abbia mai fatto nel business dei parchi di divertimento”.

Ansa