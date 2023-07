Vacanze extra lusso per Francesco Totti e Ilary Blasi

(di Federica Zito) È ora di vacanze per Totti e famiglia. L’ex Capitano è volato con un jet privato insieme ai figli Isabel, Chanel, Cristian e alla sua compagna Noemi Bocchi tra Las Vegas e Los Angeles. Tra una visita e un’altra l’ex capitano ha trovato un momento per scattare un tenero scatto con la sua famiglia: “Insieme siamo perfetti per davvero, siamo le cose più belle, siamo anime gemelle, noi siamo scintille, siamo dinamite, non hai ancora visto niente, il meglio deve venire”.

Anche la Blasi non è rimasta a casa. Finita la conduzione dell‘Isola dei Famosi si è dedicato al relax ed è da poco partita per Rio de Janeiro e dalle foto che compaiono sul suo profilo, sembra sia partita da sola senza il suo amato Bastian Muller. Sara crisi di coppia o per ora non si sono ancora voluti mostrare insieme?

Dopo la fine del matrimonio entrambi si sono concessi molte vacanze e pare che la pace tra i due sia sempre più vicina. Dopo la rottura e le mille controversie legate alla fine del matrimonio, da pochi giorni si è arrivato ad un accordo riguardo la società che i due avevano in comune, la Asd Longarina nella quale lavorava anche Melory, sorella maggiore della Blasi.

Che le vacanze possano essere un motivo per lasciarsi andare alle spalle ciò che è successo? Quello che si sa è che entrambi si stanno godendo delle vacanze extra lusso.

