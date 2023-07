Uomini e Donne: Guarnieri ha una nuova fiamma

La stagione 2022/2023 di Uomini e Donne, noto programma Mediaset, si è conclusa da alcune settimane. Nonostante ciò, i suoi protagonisti continuano, ad oggi, a far parlare di sé. Un esempio è Riccardo Guarnieri, che aveva concluso l’esperienza al dating show da single, con diverse frequentazioni non andate a buon fine. Da quel momento, sulla vita sentimentale del Cavaliere si è saputo ben poco, ma recentemente sarebbero emersi interessanti dettagli.

Riccardo, in precedenza, era stato coinvolto in una storia chiacchierata con Ida Platano, poi conclusa dopo diversi tentativi di riconciliazione. Dalla fine di Uomini e Donne, il Cavaliere aveva lanciato diverse frecciatine all’ex compagna, attualmente legata ad Alessandro Vicinanza. Tra Riccardo e lo stesso Alessandro, come dimostrato dalle discussioni avute nell’ultima edizione di Uomini e Donne, non corre di certo buon sangue.

Come accennato in precedenza, Riccardo Guarnieri aveva concluso l’ultima edizione di Uomini e Donne da single. Di recente, tuttavia, la sua vita sentimentale sembrerebbe essere andata incontro ad una nuova svolta. L’influencer Deianira Marzano ha infatti pubblicato alcuni scatti rubati che mostrano il Cavaliere in compagnia. In una prima foto, Guarnieri si trova a cena con una donna. Lo scatto è stato pubblicato nelle Instagram stories della Marzano, accompagnato da uno screenshot del messaggio che un utente le ha scritto: “Avvistato Riccardo Guarnieri con una castana“.