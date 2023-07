Sorelle al limite: morto il marito di Tammy

Si è spento a soli 40 anni Caleb Willingham, noto al grande pubblico del piccolo schermo per essere il marito di Tammy Slaton, una delle due protagoniste dello show “Sorelle al limite”. A confermare la notizia del decesso a Tmz, prestigioso sito americano, è stata Shirley Willingham, la matrigna di Caleb. Al momento non sono state rese note le cause della morte, ma è risaputo che il 40enne, così come la moglie, stava affrontando la sua personale battaglia contro l’obesità. Caleb era ricoverato in una struttura di riabilitazione in Ohio. Proprio in quella struttura, aveva incontrato Tammy di cui si era innamorato, venendo ricambiato.

Dopo che si misero assieme, Tammy e Caleb si sposarono. I festeggiamenti ebbero luogo tre anni fa. Proprio a “Sorelle al limite” la Slaton confidò le proprie emozioni dopo la cerimonia nuziale, descritta come una party perfetto e magico. In una intervista a People, Tammy aveva inoltre ricordato che il giorno del matrimonio per lei e per il marito era stato una data indimenticabile. La donna si disse certa di aver sposato il suo “migliore amico”.