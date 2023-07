Mediaset: in arrivo Temptation invernale e l’addio della Blasi

Manca poco alla presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset in vista della stagione televisiva 2023/2024. La data da cerchiare sul calendario è martedì 4 luglio. A Cologno Monzese, infatti, si terrà la Mediaset Night, dove verranno scoperte le carte dell’emittente milanese. Nonostante ciò, nelle ultime ore sono emersi interessanti retroscena sul palinsesto della prossima stagione. Ecco di cosa si tratta.



Come riportato da TvBlog, sembrerebbe che Ilary Blasi dirà addio a l’Isola dei Famosi, che ha da poco concluso la sua edizione 2023. Per la conduttrice, inoltre, non ci sarebbero programmi Mediaset da guidare nella prossima stagione. Intenzionata ad un rinnovamento, pare che l’emittente fondata da Silvio Berlusconi abbia deciso di non avvalersi più della sua conduzione

Il probabile addio di Ilary Blasi, che andrebbe ad aggiungersi a quello di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, non precluderebbe il rinnovo de l’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare anche nella prossima stagione televisiva. Sarebbe stato firmato, infatti, un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe il reality a Canale 5 per altri due anni. È probabile, stando a quanto detto sopra, che la nuova edizione si avvarrà di una nuova conduttrice.

Per quanto concerne le prime serate d’intrattenimento di Canale 5, toccherebbe prima al Grande Fratello Vip 8, per poi essere il turno di Io canto e Tu si que vales. Dovrebbe esserci, inoltre, una versione invernale di Temptation Island. Oltre alla già citata nuova edizione de l’Isola dei Famosi, tornerebbero anche C’è posta per te e Amici. Non si escludono, inoltre, sorprese nel campo dell’intrattenimento.

Tra i possibili programmi in arrivo ci sarebbe anche La talpa, probabilmente collocato tra la fine del Grande Fratello Vip (che potrebbe avvenire prima del Festival di Sanremo 2024) e l’inizio de l’Isola dei Famosi. Pare però che La talpa non sarà realizzato dalla Fascino di Maria De Filippi. Ad ogni modo, il programma potrebbe essere collocato su Italia 1. Come già accaduto per quest’anno, anche nella prossima stagione vedremo, con ogni probabilità, una nuova edizione di Temptation Island estiva su Canale 5. In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti Mediaset, sono diversi i retroscena emersi. Quali troveranno conferma?