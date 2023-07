GF Vip: ecco il nome della sostituta di Orietta Berti

Il Grande Fratello Vip 8, già rinominato GF Mix in quanto avrà una commistione di famosi e sconosciuti, vedrà un profondo rinnovamento anche per quel che riguarda il parterre delle opinioniste. Sonia Bruganelli è tornata a dedicarsi al cento per cento alla produzione, mentre Orietta Berti dovrebbe essere dirottata da Mediaset nello show Io Canto. Al posto della cantante, fa sapere Giuseppe Candela, dovrebbe arrivare un volto già noto al pubblico del reality più spiato d’Italia. Di chi si tratta? Di Katia Ricciarelli. L’ex moglie di Pippo Baudo, che ha partecipato al programma nell’edizione numero sei in qualità di concorrente (discussissimo fu il suo percorso per via di alcune uscite da molti utenti ritenute omofobe), sarebbe in pole position per prendere il ruolo di Orietta Berti.

Non appena la notizia del possibile arruolamento della soprano si è diffusa in rete, hanno iniziato a piovere commenti tutt’altro che entusiasti sui social. “Il nuovo che avanza”, scrivono con sarcasmo in molti. “Dalla padella alla brace”, altra ironia circolata sul web. E ancora: “Raccomandata da Signorini”. Diversi anche coloro che hanno ricordato alcune perle che pronunciò nel corso della sua avventura da concorrente nel reality. Insomma, l’indiscrezione relativa alla Ricciarelli non è stata accolta in modo festante, per usare un eufemismo.

Le quotazioni della cantante lirica sono alte anche perché la Ricciarelli, come è noto, ha un legame stretto di amicizia con il conduttore Signorini. Ammesso e non concesso che la casella che è stata della Berti sarà occupata dall’artista veneta, resterebbe ancora da riempire lo spazio vuoto lasciato da Sonia Bruganelli. Il nome più gettonato è quello di Emanuele Filiberto di Savoia. Dunque, al momento, lo scenario che si profila, in attesa dell’ufficialità, è quello che vede la Ricciarelli e il Principe in rampa di lancio per affiancare il direttore di Chi Magazine.