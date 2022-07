Tananai, il nuovo singolo è Pasta

Debutta ufficialmente in streaming e radio alla mezzanotte di venerdì 1 luglio, Pasta, il nuovo singolo di Tananai. Una canzone in cui l’artista milanese sprigiona tutta la sua anima elettronica, che presto gli appassionati potranno ascoltare anche durante il tour estivo

Dopo averlo presentato in anteprima durante alcune date del suo tour primaverile e davanti al grande pubblico di Piazza Duomo a Milano, lo scorso martedì 28 giugno per LOVE MI, Tananai dà finalmente il benvenuto sulle migliori piattaforme per lo streaming musicale al suo nuovo singolo estivo. Si chiama Pasta ed è un chiaro esempio di quello che il giovanissimo artista milanese sa fare, non solo con interpretazione e scrittura, ma anche alla produzione, dando vita a un brano che è un mix di assonanze e dal sound spiccatamente elettronico. Pronto a farci ballare in spiaggia e discoteca fino a tarda notte, in questa bellissima estate in arrivo.

PASTA È IL NUOVO SINGOLO DI TANANAI

Con la pubblicazione di Pasta, il nuovo singolo di Tananai in streaming e alta rotazione radiofonica dalla mezzanotte di venerdì 1 luglio, Alberto Cotta Ramusino (vero nome dell’artista) firma così la sua perfetta doppietta estiva per questo 2022. Proprio come La Dolce Vita, con Fedez e Mara Sattei, anche Pasta spera in un grandissimo successo, certi che, viste le sue sonorità elettroniche, sarà uno dei pezzi più gettonati tra piste da ballo e danze in spiaggia, sotto le stelle. Pasta è interpretata da Tananai che si è occupato in un totale stand-alone anche della scrittura e produzione, rivelando ai più il suo vero talento che non sta solamente in brani dallo spiccato sapore umoristico come le sanremesi Esagerata e Sesso Occasionale. Il ritmo di questo suo ultimo pezzo è a dir si voglia viscerale e invita l’ascoltatore nel lasciare un attimo da parte ansie e preoccupazioni tipiche della quotidianità per darsi al ballo e scaricare così tutta la tensione. Pasta è stata presentata ufficialmente proprio ieri, giovedì 30 giugno, sui social, dove Alberto Cotta Ramusino ha condiviso la cover del singolo dallo spiccato sapore vintage: due iconiche mezze penne su sfondo rosso.

ASCOLTARE PASTA DI TANANAI DAL VIVO? PRESTO, IN TOUR

Per vecchi e nuovi fan di Tananai che non vedono l’ora di ascoltare dal vivo anche il suo nuovo singolo Pasta, alla release il 1 luglio, il cantante riprenderà presto il suo tour estivo dopo il sold-out primaverile nei club. Ecco le date del Tananai Live 2022 organizzato da Friends & Partners:

Sabato 9 luglio 2022 – Caorle (VE), SuoniCaorle

Venerdì 15 luglio 2022 – L’aquila, Pinewood Festival

Sabato 16 luglio 2022 – Alba (CN), Collisioni Festival

Venerdì 22 luglio 2022 – Marina di Camerota (SA), Meeting del Mare XXVI edizione

Mercoledì 27 luglio 2022 – Igea Marina (RN), OltreaMare, Beky Bay

Sabato 30 luglio 2022 – Alghero (SS), Abbabula Festival

Martedì 9 agosto 2022 – Trani (BT), EmBi Festival

Venerdì 11 agosto 2022 – Lecce, Oversound Music Festival

Giovedì 18 agosto 2022 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival

Venerdì 19 agosto 2022 – Zafferana Etnea (CT), Sottoilvulcano Festival – Etna in scena

Sabato 20 agosto 2022 – Partanna (TP), Teatro Lucio Dalla

Giovedì 25 agosto 2022 – Empoli, Beat Festival

Sabato 27 agosto 2022 – Romano D’Ezzelino (VI), Ama Music Festival

Sabato 3 settembre 2022 – Bergamo, NXT Station

Mercoledì 7 settembre 2022 – Santa Marinella (RM), Castello di Santa Severa

Venerdì 16 settembre 2022 – Genova, Goa Boa Festival (recupero data del 1° luglio)

IL TESTO DI PASTA

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pasta

Balli strani, i carabinieri

Tutto a posto tranne che qui

Belli grassi, Benny Benassi

Soddisfatti ‘sto venerdì (Ah)



Vuoi venire qui da me? Citofona 323, uh, ah

Acido come la dance, quella del 2003

Sex tape, video Blu-ray

Io, lei, fuori da qui

Berlin Calling, chiama quando sei free



Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pasta



Cerco casa, tabula rasa

L’ho spaccata, sono Bruce Lee

Cresta in testa come i Mohicani

Faccia pulita, chierichetti



Vuoi venire qui da me? Citofona 323, uh, ah

Acido come la dance, quella del 2003



Sex tape, video Blu-ray

Io, lei, fuori da qui

Berlin Calling, chiama quando sei free



Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pasta



Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra, uh, ah

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-ra

Pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pasta