La scaletta del concerto di Salmo a Bibione

Tutto pronto per l’evento di questa sera allo Stadio Comunale, quando il rapper darà il via al suo tour negli stadi che approderà anche a San Siro il 6 luglio

Inizierà dallo Stadio Comunale di Bibione il Flop Tour di Salmo, che per l’occasione presenterà ai fan i brani della sua discografia e le canzoni dell’ultimo album omonimo del 2021. Ecco quello che c’è da sapere.

SALMO A BIBIONE, LE INFO

Tutto pronto per la prima data negli stadi di Salmo, che partirà questa sera dallo Stadio Comunale di Bibione. Il rapper sardo sarà poi a Milano, al Meazza, il 6 luglio. Per quanto riguarda i biglietti del concerto, una produzione Vivo Concerti, organizzato da Zenit Srl, e Fvg Music Live e Comune di San Michele al Tagliamento – Bibione, sono ancora in vendita su Ticketone a partire da 34,50 euro. Salmo proporrà i suoi pezzi più famosi e alcuni brani dell’album Flop, arrivato a tre anni di distanza da Playlist. Flop è stato un grande successo con oltre 150 milioni di streaming totale e la prima posizione nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita. Il singolo Kumite è stato classificato doppio disco di platino.

SALMO A BIBIONE, LA SCALETTA

Questa stasera a Bibione Salmo proporrà al suo pubblico alcuni brani dell’ultimo album, doppio platino, Flop, oltre a tutti i successi più famosi della sua carriera. La scaletta non è stata annunciata: su Instagram lo stesso rapper ha scherzato pubblicando una finta scaletta, con brani molto famosi di altri artisti. Prendendo spunto dal tour 2019 di Salmo, immaginiamo che le canzoni che canterà l’artista possano essere quelle qui sotto, con l’aggiunta dei brani più recenti come Kumite.

90min

Mic taser

Stai zitto

Ricchi e morti

Giuda

Russell Crowe

Perdonami

L’alba

Cabriolet

PxM

Papparapà

Daytona

Disobey

Hellvisback

S.A.L.M.O.

1984

Il cielo nella stanza

Machete Mixtape 4 Medley