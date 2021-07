Sky Nature, dal 4 luglio la docu-serie su Greta Thunberg

A pochi giorni dalla nascita di Sky Nature, arriva Greta Thunberg – Un anno per salvare il mondo, il viaggio intrapreso dalla giovane attivista tra il 2019 e il 2020 per la salvaguardia del pianeta. La docu-serie BBC, divisa in tre parti, è su Sky Nature (canali 124 e 404) da domenica 4 luglio alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Il viaggio è stato documentato nelle sue tappe principali dall’Europa fino al Nord America. Greta ha potuto vedere sulla sua pelle i cambiamenti dovuti al riscaldamento globale, incontrando gli uomini e le donne più potenti del mondo e cercando di indagare metodi alternativi per salvare il pianeta da un declino che sembra ormai certo.

Sky Nature apre una finestra sul mondo della natura con una programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità, dedicati all’esplorazione della bellezza del mondo naturale. Il canale è caratterizzato dal meglio dei documentari internazionali e reportage sull’ambiente e sarà anche la casa di Love Nature, tra i leader mondiali di contenuti naturalistici.

Sky Nature è, inoltre, una lente d’ingrandimento sulla salvaguardia dell’ambiente, da sempre uno dei principali valori del gruppo Sky, attivo in prima linea attraverso progetti concreti per promuovere un business responsabile.