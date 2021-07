Max Gazzè si esibirà tra i vulcani di San Venanzo

Per la prima volta un cantante si esibirà nel parco Vulcanologico di San Venanzo, sopra una colata lavica di “Venanzite”, una roccia unica al mondo per la sua composizione mineraria scaturita dall’unica eruzione di uno dei tre piccoli vulcani (diametro di circa 500 mt ed altezza massima 30 mt) attivi circa 265.000 di anni fa, situati nel Mar di San Venanzo, dove oggi sorge l’omonimo Comune.

Il protagonista di questa esperienza sarà Max Gazzè, impegnato nel suo tour estivo tra grandi festival ed incantevoli location intitolato “La matematica dei rami tour”, nome del suo nuovo disco prodotto insieme alla Magical Mystery Band, un mix tra underground e pop, elettronica e rock. Il concerto, data unica umbra, è organizzato dalla Pro Loco di San Venanzo con il patrocinio del Comune ed è in programma il 3 settembre alle ore 21,30. Max Gazzè e i suoi musicisti – Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre – si esibirà con alle spalle i tre vulcani. I biglietti sono in vendita nel circuito Ticketitalia e nel weekend anche in quello di Ticketone.

