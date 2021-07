Luis Sal testimonial dell’accoglienza bolognese tra cinema e musei

L’influencer nato sotto le Due torri è il volto della campagna di Destinazione turistica e Bologna Welcome

È Luis Sal, influencer tra i più noti in Italia e bolognese ‘doc’, il volto della campagna con cui Destinazione turistica Bologna e Bologna Welcome accompagnano il rilancio del turismo sotto le Due Torri dopo la pandemia.

A Luis il compito di raccontare la rinascita della città, i ricchi cartelloni estivi e le promozioni come Bologna Welcomes You, l’offerta di soggiorno che fino al 5 settembre garantisce la seconda notte in hotel in omaggio e una card speciale che dà accesso a musei, musei e luoghi della cultura.

Luis sarà protagonista di un video, la cui uscita è stata anticipata da una campagna radio in onda su Rai Radio 3 che Destinazione turistica Bologna metropolitana e Bologna Welcome hanno messo a punto per promuovere, in particolare, l’offerta di soggiorno e Bologna Città del Cinema e della Cultura con le rassegne estive ‘Sotto le Stelle del Cinema’ e ‘Bologna Estate’.

Queste azioni promozionali si inseriscono nel quadro di ‘Questa è Bologna’, la campagna di rilancio del turismo a Bologna dedicata al mercato italiano.