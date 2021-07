Love is in the Air Anticipazioni dal 5 al 9 luglio 2021: Fuga romantica in montagna per Eda e Serkan

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 5 al 9 luglio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 5 al 9 luglio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 5 al 9 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 5 luglio 2021

Serkan rivela a Engin l’identità del ladro del disegno del lampadario: Kaan. Adesso Serkan vuole comprare la società di Kaan e riprendersi il progetto del Green Hotel. Seyfi e Sirius si alleano per spingere Serkan tra le braccia di Eda, e per gioco, Seyfi mette delle manette – simbolo del primo incontro della coppia – nella busta del regalo preso dal Bolat per la ragazza. Quando Serkan raggiunge Eda a casa, trova invece Ayfer e le amiche della giovane. Dopo aver convinto Melek a farsi dire dov’è la Yıldız, la raggiune e la “rapisce” dopo averla ammanettata, portandola nella sua casa in montagna.

Puntata in onda Martedì 6 luglio 2021

Nella casa di montagna, Serkan mette Eda al corrente della situazione di Kaan e le propone di aiutarlo nella sua vendetta contro l’uomo. La ragazza però non la prende bene e minaccia di andarsene, ma poi è il Bolat a lasciare lo chalet. Al suo ritorno, Eda lo aggredisce con dello spray al peperoncino credendolo un malintenzionato. A causa del maltempo, le strade sono chiuse, ed Eda e Serkan sono costretti a passare la notte insieme. Ma dovranno anche condividere lo stesso letto.

Puntata in onda Mercoledì 7 luglio 2021

È l’ultimo giorno di “fidanzamento” tra Eda e Serkan. Lui la passa a prendere e la porta in ufficio, e tutti sperano che i due si siano riconciliati. Purtroppo però, nonostante le circostanze, Serkan non riesce ad esternare i suoi sentimenti, con grande disappunto da parte di Eda. Intanto Engin chiede aiuto a Ceren per conquistare Piril e la giovane si offre di dargli una mano a preparare una cena romantica.

Puntata in onda Giovedì 8 luglio 2021

Serkan chiede scusa a Eda, facendole un regalo molto sentito. I due si riappacificano, ma subito dopo scoprono che Selin e Ferit hanno deciso di sposarsi la settimana seguente. Inoltre, onde evitare che Serkan possa interferire in qualche modo, i due vogliono ricorrere a un escamotage: una fuga romantica! Eda e Serkan si metto allora subito in moto per impedire che il piano della coppia si realizzi e così la Yıldız cerca di far ingelosire la promessa sposa…

Puntata in onda Venerdì 9 luglio 2021

Eda deve convincere Selin e Ferit a mandare a monte la loro fuga romantica in Italia. Nel tentativo di metterla alle strette, Eda racconta a Selin che lei e Serkan stanno per sposarsi. La “finta” coppia non aveva però idea che la notizia si sarebbe diffusa così rapidamente, arrivando persino alla zia di Eda, che reagisce con un malore! Dopo aver tranquillizzato e rassicurato anche Aydan, quest’ultima decide di aiutare il figlio e la Yıldız organizzando una prova vestito congiunta per Eda e Selin. Durante le prove, finte suocera e cognata si coalizzeranno per dissuadere Selin dallo sposare Ferit. Nel frattempo Engin mette Serkan alle strette: cosa c’è davvero tra lui ed Eda?

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.

(Coming Soon – Sarah Formica)