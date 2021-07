Kim Kardashian con l’abito in pizzo al Vaticano: “Tranquilli, mi sono coperta”

Finita nel mirino delle polemiche per l’abito indossato durante la visita ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina, l’imprenditrice e influencer specifica su Instagram: “Ho aderito al codice di abbigliamento”

Il chiarimento dopo le polemiche. Kim Kardashian, sommersa di critiche per il look sfoggiato durante la visita al Vaticano, tranquillizza tutti sui social network: “Non preoccupatevi, ho aderito al codice di abbigliamento e mi sono completamente coperta mentre ero all’interno della Basilica di San Pietro e della Cappella Sistina” ha scritto su Instagram la star della tv, condividendo le foto del viaggio nella Capitale.

“Abbiamo avuto un’esperienza incredibile visitando la Città del Vaticano e i Musei Vaticani” ha aggiunto l’imprenditrice e influencer. “È stato fantastico poter vedere di persona tutta l’arte iconica, l’architettura e le antiche sculture romane, in particolare le opere di Michelangelo. Abbiamo anche avuto l’opportunità di vedere il loro archivio privato di abiti indossati da ogni papa nella storia, risalenti al 1500” ha aggiunto. Prima di porre l’accento sull’abito dello scandalo.

Criticata per il look – Non è la prima volta che Kim Kardashian finisce nel mirino delle polemiche per il look sfoggiato. Ma questa volta, l’abito in pizzo bianco scollato e dall’effetto vedo non vedo è stato ritenuto dal popolo del web inopportuno e poco adatto alla location. Appena la star dei social è stata paparazzata tra le vie del Vaticano con questo look in compagnia dell’ex top model Kate Moss, è stata sommersa di commenti. Ma lei non ci sta, e ci tiene a dire la sua.

“Don’t worry, mi sono coperta” –Anche lei, come tutti, ha aderito al codice di abbigliamento vigente: niente visita se troppo scoperti. “Don’t worry, mi sono coperta” scrive su Instagram. In una delle foto condivise, infatti, appare con una giacca scura sulle spalle. Mettendo a tacere così le malelingue.

Vacanze romane – Non è chiaro il motivo del soggiorno a Roma della diva, che sui social ha condiviso anche le immagini della visita al Colosseo. Potrebbero essere giorni di relax per cercare di archiviare il tormentato divorzio dall’ormai ex marito Kanye West. O forse motivi di business su quali l’influencer non ha ancora riferito nulla. L’unica cosa certa è che, anche in questo caso, Kim Kardashian ha trovato il modo di far parlare di sé.







(Skytg24)