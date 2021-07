Grande Fratello Vip, arriva la data d’inizio e tutte le novità della prossima edizione

Mediaset svela in anteprima quando andrà in onda il GF Vip e le ultime news sulla nuova edizione

Alfonso Signorini aveva iniziato già da tempo i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il programma è stato infatti confermato anche per il prossimo palinsesto autunnale. Dopo la conferenza stampa di Mediaset, tenutasi in quest’ultimi giorni, Alfonso Signorini ha avuto la certezza del rinnovo della trasmissione e finalmente è potuta essere svelata anche qualche novità della stessa. Il reality show di Canale 5 avrà, infatti, quasi sempre un doppio appuntamento settimanale, per un totale di 21 puntate. Le cose però potrebbero variare in corso d’opera, hanno fatto sapere i vertici Mediaset. Infatti, anche questa volta se il GF Vip riceverà il successo dello scorso anno, verrà premiato con l’allungamento delle puntate fino almeno a metà marzo.

“Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi sulla nuova edizione. Le nuove opinioniste quest’anno saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Un parterre tutto al femminile, che sicuramente saprà sorprenderci con commenti inediti e inaspettati. La data ufficiale sarà sicuramente fissata tra la metà di settembre e i primi di ottobre, ma ancora non si conosce il giorno preciso.

Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda il cast di questa nuova edizione, invece, non si sa ancora molto. Nonostante manchino solo poco più di due mesi alla messa in onda delle nuove puntate, Alfonso Signorini ancora sembra non riuscire a trovare qualche tassello per la formazione del cast perfetto. Tanti i nomi che sono circolati sul web in queste ultime settimane, eppure la maggior parte di loro sembra essere già stato smentito dai diretti interessati. Ma il direttore di Chi ha già fatto sapere che ci sono trattative in corso con molti volti dello spettacolo che sembrano essere in procinto di concludersi. Non ci resta quindi che portare ancora un po’ di pazienza per scoprire finalmente chi saranno i vip a varcare la porta rossa a settembre.

