Rai2, domani ci sarà il debutto di “Un’estate fa”

L’inedita coppia di conduttori composta da Diana Del Bufalo e Pupo, ci condurrà in un viaggio ideale attraverso i tormentoni delle estati italiane con “Un’estate fa”, in onda su Rai2 in prima serata alle 21.20 il 4 e l’11 luglio.

A bordo di una decappottabile d’epoca, ripercorreranno i successi musicali estivi dagli anni ‘60 ad oggi, attraverso interviste a cantanti, artisti e testimoni e materiale di repertorio, concedendosi, però, anche, dei momenti canori originali.

Oltre al repertorio cinematografico, televisivo e musicale, in ogni puntata avremo le testimonianze di chi quei tormentoni li ha scritti e cantati: artisti che, poi, inevitabilmente, ci riveleranno quali altre canzoni hanno, invece, tormentato le loro estati. Un excursus di quelle che sono state le colonne sonore delle nostre estati negli ultimi 50anni. La prima puntata, in onda il 4 luglio, racconterà le hit dal 1960 al 1980 con titoli che vanno da “Guarda come dondolo” a “Vamos alla Playa”, passando per “Disco Inferno”: avremo le hit di Gino Paoli, Peppino Di Capri, Rita Pavone, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Donna Summer, Village People, Amanda Lear, Duran Duran, Rod Stewart, Raf, Gazebo, Tracy Spencer, Billy Joel, Madonna, Ivana Spagna, Blondie e interviste ai Righeira, Sandy Marton, Nico Fidenco, Alberto Camerini, Orietta Berti, Alan Sorrenti e tanti altri.

Nella seconda puntata, invece, viaggeremo nella musica degli Anni Novanta e del secondo millennio, ricordando “tormentoni” del calibro di “Dammi tre parole”, “La Flaca” e “Despacito”, le hit di Gianna Nannini, 883, Alanis Morissette, Fabio Rovazzi, Giusy Ferreri, Loredana Bertè, J-ax, Irama, The Giornalisti, Takagi E Ketra, Baby K, Emis Killa, Fedez, Jannifer Lopez, Pitbull, Lady Gaga, Paola e Chiara, Valeria Rossi, Ricky Martin e interviste a Piotta, Frankie Hi Nrg, Jocelyn, The Pills, Andrea Delogu, Eleonora Daniele, 2black, Simona Ventura, Gue Pequeno, Elettra Lamborghini e altri ancora.