Matrimonio sulla spiaggia per Stefania Orlando, white party e tanti vip

Stefania Orlando ha detto sì a Simone Gianlorenzi. Dopo undici anni di fidanzamento e una lunga convivenza la showgirl e il musicista hanno deciso di sposarsi e suggellare il loro amore con una cerimonia sulla spiaggia. L’ex moglie di Andrea Roncato aveva annunciato, a sorpresa, di aver accettato la proposta di nozze del compagno lo scorso febbraio. Simone le aveva donato l’anello durante una cena a casa di amici con vista su Roma e lei aveva detto sì.

A pochi mesi di distanza ecco coronarsi il sogno. Le nozze si sono svolte nella splendida cornice della spiaggia di Maccarese, sul litorale romano, un white party in grande stile al quale erano presenti numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Il rito nuziale si è celebrato al tramonto, in riva al mare, tra migliaia di fiori e decine di invitati, tutti rigorosamente vestiti di bianco, colore dominante dell’evento. Stefania Orlando era raggiante, nell’abito romantico con bustino in pizzo e stecche e gonna voluminosa come una nuvola. Simone Gianlorenzi elegante nel suo completo total white e con in braccio il cagnolino che la coppia ha adottato.

Al loro fianco, oltre alla famiglia, gli amici di sempre e tanti volti famosi. Le colleghe Patrizia Pellegrini, Matilde Brandi, Antonella Elia, Adriana Volpe, Manila Nazzaro, la storica amica Rita Dalla Chiesa e la cantante Fiordaliso e Fanny Cadeo. Tanti volti noti che hanno mangiato, ballato e cantato sulla spiaggia fino a tarda notte. A sopresa, lo sposo si è addirittura cimentato in un’esibizione musicale con tanto di chitarra lasciando a bocca aperta la neo sposa e gli invitati.

Novella Toloni, Ilgiornale.it