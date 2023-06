Ilary Blasi si fa saldare un gioiello sul corpo: ora non potrà più togliere il filo d’oro da 18 carati intorno alla vita

Ilary Blasi sceglie un prezioso “per sempre”. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, all’indomani della puntata del reality show in onda su Canale 5, si fa saldare un gioiello sul corpo, seguendo il trend del momento. La 42enne non ha alcun dubbio, nonostante ora non possa più togliere il filo d’oro 18 carati che si è fatta ‘fissare’ alla vita. Lo mostra orgogliosa ai fan sul social a lavoro finito.

Il gioiello saldato, senza sigillo, nasce come pegno d’amore per una coppia. Solitamente due innamorati lo mettono al polso, perché ha un forte valore simbolico: rappresenta il filo prezioso che lega cuori e persone, uniti da un sentimento profondo ed eterno. Ilary, però, cambia tutto. Lei lo mette in vita da Poidimani Gioielli a Roma. Filodoro, così si chiama esattamente il gioiello, le abbellisce il ventre e gli addominali scolpiti.

La Blasi inaugura un’estate esplosiva, accanto a Bastian Muller, con cui è felicemente fidanzata. Con l’imprenditore tedesco 36enne va benissimo: è entrato stabilmente a far parte della sua famiglia, parenti compresi. Ma, dopo l’addio a Totti e un divorzio ancora tutto da decidere, nonostante la prima vittoria in tribunale, la presentatrice di ‘condividere’ un prezioso, rendendolo un pegno d’amore indissolubile, proprio non se la sente. Meglio indossarlo sul punto vita: un vezzo che la fa sentire ancora più bella e cool.

E chissà se la figlia Chanel Totti, 16 anni, legatissima all’ex Letterina, non la voglia presto imitare. Forse è l’unica con cui Ilary accetterebbe, in questo particolare momento di libertà della sua esistenza, di avere un gioiello dal valore simbolico così importante.