Il fidanzato di Ilary Blasi è molto “dotato”? Le parole di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria racconta tutto dell’incontro con Bastian Muller. Ha conosciuto il fidanzato di Ilary Blasi al Muccassassina dove la 57enne si è esibita in occasione delle celebrazioni per i 40 anni del Circolo della cultura omosessuale Mario Mieli. Parlando di come tante persone si siano avvicinate a lui nel noto locale della movida gay capitolina, Luxuria a Novella 2000 sottolinea che ad attrarre gli avventori del club verso Bastian sia stata la fisicità del tedesco e in particolare un dettaglio del suo corpo. Quale? Le sue grandi mani… E’ infatti credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondano anche a una grande “dotazione”. E Luxuria è la regina dei doppi sensi e delle battute piccanti. Se due più due fa quattro…

“Ero curiosa di conoscerlo – spiega Vladimir – E Ilary ha mantenuto la promessa”. “Io avevo un po’ di timore – aggiunge – perché non sapevo come lui avesse reagito. In realtà segue l’Isola, anche se non conosce l’italiano e con Ilary parlano inglese. Si è molto divertito. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei”.

“Abbiamo parlato per un’oretta”, dice ancora Luxuria. “Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy – prosegue – Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico…”.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi poi arriva al punto in cui descrive il fascino ‘irresistibile’ di Bastian: “In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. E’ un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti”. Il riferimento agli arti dell’imprenditore potrebbe essere per nulla casuale…

Per Luxuria Bastian e la Blasi sono affiatati insieme: “Sono andati via mano nella mano ed è stata molto tenera questa scena”. Vladimir vede la presentatrice più serena col 36enne. “Nonostante io sapessi della separazione con Totti prima che diventasse pubblica, lei è stata così dolce e solare. Non ha mai fatto pesare i suoi problemi sugli altri, dagli opinionisti a tutti coloro che lavoravano intorno a lei”, chiarisce ancora, parlando della scorsa edizione del reality show.