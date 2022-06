Piqué e Shakira, voci di crisi: dietro ci sarebbe un tradimento di Gerard

Secondo il podcast catalano Mamarazzis lui avrebbe già lasciato l’abitazione di famiglia per tornare nel suo vecchio appartamento da single

Il mormorio non è di oggi. Da tempo si sussurra, e nemmeno troppo velatamente, che tra Shakira e Gerard Piqué l’amore non fosse proprio ai massimi storici. Ora ci sarebbe una conferma. Secondo Mamarazzis, il podcast del quotidiano catalano El Periodico, Shakira avrebbe scoperto il tradimento del difensore del Barcellona con una ventenne bionda. Pare che non ci sia margine di recupero, che la popstar abbia deciso di chiudere la storia. La coppia, che sta insieme da 12 anni e ha due figli, è tra le più invidiate. O forse era.

Questo tradimento sarebbe l’atto ultimo di una relazione che da parecchio tempo veniva data in forte crisi. Gerard, che ha 35 anni, dieci in meno di Shakira, avrebbe già traslocato nel suo storico appartamento in calle Muntaner, a Barcellona. Si erano conosciuti nel 2010 durante le riprese del video dell’inno del mondiale sudafricano (vinto poi dalla Spagna), l’indimenticato Waka Waka, affidato all’artista colombiana. Quanto riportato da Mamarazzis spiegherebbe perché qualche giorno fa Shakira era da sola sul red carpet a Cannes e poi al party del film di Baz Luhrmann, Elvis.