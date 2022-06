Venerdì 3 giugno, in prima serata su Italia 1, appuntamento con “Il ricco, il povero e il maggiordomo”, commedia del 2014 diretta e interpretata da Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, venditore ambulante, sta fuggendo dalle forze armate quando viene investito da una Maserati alla guida della quale c’è Giovanni, maggiordomo di Giacomo, ricco imprenditore alle prese con un importante investimento nel Burundi. Un imprevisto fiasco finanziario in Africa segna il fallimento economico dell’uomo.

LO SAPEVATE CHE:

Il film è stato girato in ben 65 location in giro per Milano e dintorni.

Rispetto a tutti i loro film precedenti, in questo c’è una forte presenza femminile. Nel cast, infatti, ci sono Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho e Chiara Sani.

Durante la conferenza stampa del film, il trio ha negato il parallelo netto con il pluripremiato “Il capitale umano” di Paolo Virzì

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.