Concerto Ligabue ex Campovolo: la scaletta

Dopo due anni di rinvii per Covid-19, sabato 4 giugno Ligabue si esibirà alla RFC Arena di Reggio Emilia. Tanti ospiti attesi e un vasto repertorio di canzoni da interpretare: ecco la possibile scaletta del concerto del rocker di Correggio

Presentando il concerto del 4 giugno alla RFC Arena di Reggio Emilia attraverso i propri canali social, Ligabue ha dichiarato: “Cercheremo di festeggiare assieme a tutti quelli che ci sono stati in questi 30 anni, tutte le band e i musicisti che sono state insieme a me”.

Tra i primi artisti attesi c’è Piero Pelù, con il quale ha firmato il brano Il mio nome è mai più che certamente ascolteremo durante l’evento. A seguire, è attesa la presenza di Elisa, con la quale ha inciso due canzoni: Gli ostacoli del cuore e Volente o nolente. Queste due canzoni vanno ad aggiungersi alla scaletta, che sarà ampliata anche dalla versione con Francesco De Gregori di Viva l’Italia, brano dell’artista romano anch’egli tra gli ospiti del concerto di Ligabue. Infine, tra le altre guest star troviamo Eugenio Finardi, Gazzelle e Loredana Berté, sebbene non sia ancora trapelato nulla in merito alle canzoni che interpreteranno con Ligabue. Per quanto concerne la scaletta, non è ancora stata ufficializzata ma è possibile ipotizzarla. Oltre ai brani che canterà con gli ospiti citati pocanzi, Ligabue eseguirà i brani più iconici della sua carriera trentennale. Ecco quelli che probabilmente ascolteremo:

Balliamo sul mondo

Hai un momento, Dio

Il giorno di dolore che uno ha

Happy Hour

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

L’odore del sesso

Il giorno dei giorni

Niente paura

A che ora è la fine del mondo

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Gli ostacoli del cuore (con Elisa)

Volente o nolente (con Elisa)

Il mio nome è mai più (con Piero Pelù)

Certe notti

Viva l’Italia (con Francesco De Gregori)

Urlando contro il cielo

Piccola stella senza cielo

Precisiamo nuovamente che questa è un’ipotetica bozza (non in ordine di esecuzione) della scaletta del concerto di Ligabue. È possibile, infatti, che ci siano altri grandi successi come Eri bellissima, Tra palco e realtà, Un colpo all’anima per citarne tre, magari attraverso un medley. Quello che possiamo azzardare, invece, è che Ligabue possa chiudere l’evento con Urlando contro il cielo, dal momento che già in passato ha effettuato questa scelta.

FINALMENTE LIGABUE DOPO DUE ANNI DI RINVII

Il rocker di Correggio Luciano Ligabue è pronto a riprendersi la scena sabato 4 giugno alla RFC Arena di Reggio Emilia. Il concerto “30 anni in un nuovo giorno”, che si sarebbe dovuto tenere il 12 settembre 2020 e, in seconda battuta, il 19 giugno 2021, è stato rinviato per due volte causa Covid-19. Questa volta, però, è tutto confermato e nella nuova area di Campovolo sabato 4 giugno Ligabue si esibirà per i suoi fan. La RFC Arena può contenere sino a 100.000 persone e avrà una pendenza del 5% in modo da favorire la visuale e l’acustica.

LE PROSSIME DATE DEI CONCERTI DI LIGABUE

Si parte sabato 4 giugno alla RFC Arena di Reggio Emilia, ma il prossimo autunno Ligabue si esibirà anche in alcune città europee. I concerti, previsti in realtà nello scorso mese di maggio, sono stati riprogrammati nelle seguenti date:

Mercoledì 26 ottobre 2022 – Razzmatazz, Barcellona (recupero del 20 maggio 2022)

– Razzmatazz, Barcellona (recupero del 20 maggio 2022) Venerdì 28 ottobre 2022 – Cirque Royal, Bruxelles (recupero del 25 maggio 2022)

– Cirque Royal, Bruxelles (recupero del 25 maggio 2022) Domenica 30 ottobre 2022 – Teatro Bataclan, Parigi (recupero del 26 maggio 202)

– Teatro Bataclan, Parigi (recupero del 26 maggio 202) Lunedì 31 ottobre 2022 – Sheperd’s Bush Empire, Londra (recupero del 22 maggio 2022)