Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, la scaletta del concerto

In programma per oggi, venerdì 3 giugno, il primo dei ben dodici appuntamenti di Claudio Baglioni alle Terme romane di Caracalla. Affidata quindi al cantautore italiano l’apertura della ricca stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, con una scaletta che spazierà tra tutti i migliori brani di repertorio

Inizia oggi, venerdì 3 giugno, il Dodici Note Solo Tour estivo di Claudio Baglioni. La voce di Avrai e Questo Piccolo Grande Amore suonerà in diretta dalle Terme romane di Caracalla per ben 12 appuntamenti, in programma fino al 19 giugno. “Un grandissimo spettacolo universale in uno spazio unico al mondo” è l’anticipazione rilasciata da Baglioni che, senza discostarsi di molto dagli spettacoli della tournée invernale e primaverile, regalerà a tutto il pubblico presente, il meglio dei suoi più noti brani di repertorio, eseguiti anche in versione acustica e supportati dalla musica di 123 tra musicisti, coristi e performer oltre che dall’incredibile direzione artistica di Giuliano Peparini.

CLAUDIO BAGLIONI IN CONCERTO ALLE TERME DI CARACALLA A ROMA

Per l’occasione, il Dodici Note Solo Tour di Claudio Baglioni che ha accompagnato tutti i fan della Penisola in numerose date “invernali” dal 24 gennaio al 12 maggio 2022, nei migliori teatri di Italia, prosegue con un ulteriore ricco calendario di appuntamenti estivi che cambia il suo nome in Dodici Note – Tutti Su!. Uno spettacolo inedito che segna per Baglioni non solo il tanto atteso ritorno live dopo lo stop della pandemia, ma anche un altro importante traguardo. Supportato dall’organizzazione di Friends & Partners e dalla direzione artistica di Giuliano Peparini, è il primo artista e cantautore pop-moderno a vedersi affidato un evento così prestigioso, l’apertura in musica della rinomata stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla. Ma non finisce qui perché, in aggiunta alla serata inaugurale di venerdì 3 giugno, Baglioni rimarrà nella stessa location romana per ben 12 repliche, in scena fino a domenica 19 giugno, prima di raggiungere a luglio i due spettacoli in programma al Teatro Greco di Siracusa e il doppio appuntamento all’Arena di Verona.

CLAUDIO BAGLIONI, LA SCALETTA DEL CONCERTO DI VENERDÌ 3 GIUGNO 2022

La musica di Claudio Baglioni si prepara a risuonare “abbracciata” dalla bellezza del pubblico tornato in presenza (e che stasera, venerdì 3 giugno, raggiungerà le Terme di Caracalla), così come dalla suggestività di un teatro millenario, capace comunque di farsi forte della sua enorme storia per aprirsi verso il futuro di spettacoli che sono una vera e propria avventura tra suoni e luci, sogni e voci. Baglioni a Roma si esibirà accompagnato dalle scene di Giuliano Peparini, in uno show musicale inedito e multidisciplinare, con 123 tra musicisti, coristi e performer, nonché l’Orchestra Italiana del Cinema e il Coro Giuseppe Verdi. Ecco la scaletta del Dodici Note – Tutti Su! di Claudio Baglioni, in concerto il 3 giugno alle Terme di Caracalla, Roma:

Solo Io dal mare Dieci dita Strada facendo Fotografie Uomini persi Gli anni più belli Un po’ di più Tutto in un abbraccio I vecchi Stai su Dodici note E tu come stai Io non sono lì Fammi andar via Amore bello Quei due Amori in corso Mal d’Amore Quante volte Uomo di varie età Questo piccolo grande amore Con tutto l’amore che posso Mille giorni di te e di me Avrai E tu La vita è adesso