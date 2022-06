Andreas Muller e Veronica Peparini: crisi superata

Dopo un periodo di crisi, è tornato il sereno tra Andreas Muller e Veronica Peparini. Come dichiarato dall’insegnante del talent show, si è trattato di un momento difficile per il ballerino, dovuto ad un infortunio che non è stato semplice superare.

In occasione del suo 26esimo compleanno Andreas Muller ha postato sul suo profilo Instagram delle foto in cui si mostra sereno e spensierato, anche tra le braccia della sua compagna. Le foto sono state accompagnate da una dedica speciale:

“Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro… Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”, scrive il ballerino.

La storia tra Andreas Muller e Veronica Peparini va avanti da ormai tre anni. Si sono conosciuti ad Amici, dove lei era insegnante e lui il suo allievo. Hanno inziato a frequentarsi subito dopo la fine del programma, che ha visto trionfare proprio il ballerino. Tra di loro ci sono 25 anni di differenza, ma questo a loro non è mai pesato anzi, si sono sempre mostrati molto uniti e affiatati.

La Peparini convive con Andreas e il ragazzo ha instaurato un ottimo rapporto con Daniele e Olivia, i figli che Veronica ha avuto dieci e quattordici anni fa dall’ex marito Fabrizio Prolli, anche lui ballerino.

Qualche tempo fa Andreas Muller e Veronica Peparini non hanno escluso la possibilità di avere un figlio tutto loro: sarebbe il primo per Andreas Muller, che non ha mai nascosto il desiderio di diventare padre e allargare così la famiglia con la sua compagna.