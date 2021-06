Jennifer Lopez e Ben Affleck: il loro “nido” d’amore è una villa hollywoodiana da quasi 20 milioni di dollari

Per far ripartire al meglio il loro amore, i due attori – che ebbero una relazione anche nel 2004 – hanno deciso di concedersi un vizio da veri divi: una villa hollywoodiana fronte mare con vista da capogiro sull’Oceano

Due cuori e una capanna. Un proverbio che sintetizza, in poche parole, il concetto che quando in una coppia c’è l’amore, non serve molto altro. Basta una capanna, appunto, per essere felici. Ma se ci si può permettere qualcosa in più, tanto meglio.

Lo sanno bene Jennifer Lopez, 51 anni, e Ben Affleck, 48, che pare stiano vivendo in questi giorni un revival della loro storia d’amore del 2004. E, per “stare comodi” si sono connessi un lusso che davvero in pochi possono permettersi: l’affitto di una villa waterfront – le più ambite in periodo di pandemia – del valore di quasi venti milioni di dollari, di proprietà del designer di gioielli Paul Morelli, che l’aveva acquistata ad aprile.

Inutile dire che lo sfarzo, qui, è di casa (scusate il gioco di parole). La villa, che si può affittare per 130 mila dollari al mese sul sito realtor.com, si trova al 2700 N Bay Road a Miami Beach, ed è più che principesca. Oltre a un affaccio sul mare da capogiro, è dotata di undici camere da letto, 15 bagni, stanze per il relax e zone living, due cucine super accessoriate, palestra, stanze “ufficio” e una master bedroom grande quanto un campo da calcio. Il tutto spalmato su mille metri quadri di superficie.

Se non bastasse, la casa è dotata anche di piscine (di cui una da 25 m x 50 m), solarium, Jacuzzi, 13 posti auto e un enorme patio dove organizzare cene (ma anche feste faraoniche) all’aperto. Irrinunciabile un molo privato, per gli amici che vengono in visita passando dal mare.

Pare che i due volessero uscire allo scoperto su Instagram, rivelando al mondo la ripresa della loro storia d’amore, ma i loro piani sono stati rovinati dai paparazzi, che li hanno sorpresi e immortalati prima del “debutto”. Certo, se volessero ripensarci e regalarci comunque qualche loro foto “privata”, hanno fatto proprio la scelta giusta: difficile trovare una casa più “instagrammabile” di questa….

iodonna.it